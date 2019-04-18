Konya SMMMO Başkan Adayı Erdal: “Berat kandili, vicdanımızı muhasebeye çekme fırsatı”

Abdil Erdal mesajında, “Berat, sıkıntılardan kurtulma, kötülüklerden temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma anlamına gelmektedir. Bu geceler Müslümanlar için bir fırsat gecesidir. Müslümanlar olarak böylesine önemli bir günün feyz bereketinden istifade etmeliyiz. Çünkü günahlarımızdan arınmak, Rabbimizin affına sığınarak dürüst ve düzgün bir yolda yürümek insanlığın bu dünyadaki en önemli görevidir. Bu önemli gecenin daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylık vesilesi olması en büyük temennimizdir. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın, hemşerilerimin ve tüm İslam âleminin berat kandilini tebrik eder, bu gecede yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını, insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” şeklinde görüş belirtti.