İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal'dan 15 Temmuz mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 3 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminde Türk milletinin hainlere gereken dersi verdiğini söyledi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Konya SMMMO Başkanı Erdal, “Darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. 15 Temmuz Türkiye için son yılların ve bizim neslimizin yaşadığı en önemli acı kesitlerden birisidir. Devletimizi yıkmaya çalışan hainlere gereken dersi 15 Temmuz gecesi milletimiz vermiştir. Bu vatanın kolayca alınmadığının hesabını yapmayanlara göğüslerini siper eden kahraman milletimiz, hainlere gereken dersi vermiştir. Ellerindeki Türk bayraklarıyla hayatları pahasına ülkemize ihanet eden hainlere karşı duran milletimiz, yüreklerindeki vatan sevgisiyle hainleri bertaraf etmiştir. Hain kalkışmanın üçüncü yıldönümünde aziz şehitlerimizi minnetle yad ederken, kahraman gazilerimize sağlık dolu bir yaşam diliyorum. Allah ezanlarımızı dindirmesin, bayrağımızı indirmesin” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.