Konya SMMMO Başkanı Özselek güven tazeledi

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO)'nın 23. Genel Kurul Seçimi gerçekleştirildi.

Konya SMMMO Binasında gerçekleştirilen seçimlerde Meslekte Birlik Grubu, Meslekte Dayanışma Grubu, Meslekte Değişim Grubu, Meslekte Gelişim Grubu, Meslekte İlke Grubu olarak 5 liste yer aldı. 5 adayın yarıştığı seçimlerde Mevcut Başkan Seyit Faruk Özselek, Abdil Erdal, İbrahim Paparacı, Celal Emiroğlu ve İbrahim Pekperdahçı da oyunu kullandı. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Toplam bin 793 üyenin oy kullandığı seçimde Meslekte Birlik Grubu 565 oy, Meslekte Gelişim Grubu 530 oy, Meslekte Değişim Grubu 333 oy, Meslekte Dayanışma Grubu 212 oy ve Meslekte İlke Grubu ise 132 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre odanın yeni başkanının koalisyon sonucunda belli olması bekleniyor.