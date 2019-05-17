Konya SMMMO Başkanı Özselek'ten 19 Mayıs mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek yayımladığı mesajında, Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 19 Mayıs tarihinin, bir ulusun yorgun ve yoksul durumdayken, ordusunun silahları ve cephanesi alınmışken, milli birlik ve beraberlik içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlamış bir şahlanış ve kahramanlığının destanı olduğunu ifade etti. Başkan Özselek, “19 Mayıs tarihi, Milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı, milli birlik ve beraberlik duygularımızın harekete geçtiği, yoksulluk ve yorgunluk içinde dört bir yandan işgal edilmiş bir ulusun tekrar ayağa kalkıp doğrulduğu, milletimizin özgürlük ve vatan için gerektiğinde neleri feda edebileceğini gösterdiği, mazlumun zalime direnişinin sembolüdür. 19 Mayıs 1919'da Samsunda verilen mücadele, bir milletin kadını, erkeği, çocuğu genci ve yaşlısıyla varoluş mücadelesinin temelinin atıldığı, imanlarıyla, akıl ve kalpleri yeniden dirilmiş bir milletin evlatlarının dönüm noktasıdır. Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesidir. Tarihten silinmek istenen bir milletin, içinde bulunduğu tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin ilk adımıdır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Kutsal vatanımızı ele geçirebilmek için yapılan hain planların çöktüğü, düşmanlarımızın Türk milletinin iman, inanç ve vatan sevgisiyle mücadelesi karşısında çaresiz kaldığı yeniden diriliş günüdür. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan şahlanışın 100. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızı, milli birlik ve beraberliğimiz için canını ortaya koyan kahraman askerlerimizi minnetle anıyor, şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başkomutanımızın bu günü hediye ettiği geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve Milletimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.