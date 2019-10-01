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Konya SMMMO'da eğitimler devam ediyor

Konya Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası (SMMMO) tarafından, mali müşavirlik mesleğine ilk adımı atacak olan adaylara yönelik verilen eğitimler sürüyor.


Konya SMMMO tarafından, mali müşavirliğe ilk adımı atacak olan adaylara yönelik verilen Staja Giriş Sınavına hazırlık ve SMMM sınavlarına hazırlık kursları, oda hizmet binasındaki eğitim sınıflarında devam ediyor. Eğitim kurslarını ziyaret ederek hem meslektaş adaylarıyla hem de eğitmenlerle sohbet eden Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Staja Giriş Sınavına hazırlık ve SMMM sınavlarına yönelik oda hizmet binasında hazırlık kurslarımızı açtık ve kısa sürede kayıtlar için yoğun başvuru oldu. Meslektaş adaylarımız için klasik eğitimler yerine içerisinde deneme sınavı ve etüt derslerinin olduğu yeni eğitim modelini uygulamaya aldık. Bu eğitim modeliyle birlikte kurslarımıza son dönemlerdeki en yüksek katılım sağlandı. Eğitimlerimiz alanlarında uzman eğitmenlerimizle birlikte şuana kadar hatasız şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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