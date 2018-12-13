Konya SMMMO'da “Engelsiz Sanat” sergisi açıldı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO)'nda özel bir eğitim iş uygulama merkezi tarafından düzenlenen “Engelsiz Sanat” sergisi açıldı.

Karatay Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan “Engelsiz Sanat” sergisi Konya SMMMO binasında açıldı.

Serginin açılışında konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, öğrencileri okulla ziyaret ettiğini söyleyerek, “Bizlerin yapamayacağı el sanatlarını engelli kardeşlerimizin nasıl yaptığını hep beraber gördük. Her fırsatta engelli kardeşlerimize desteklerimizi esirgemedik ve esirgemeyeceğiz. Onlara destek olmalıyız” dedi.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav ve Konya Sakatlar Derneği Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ve Karatay Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Abdullahnur Kaplan birer konuşma yaptı. Konuşmalarda, engelli öğrencilerin karşılaştıkları engelleri, sevgi, ilgi ve eğitimle kaldırabilecekleri ortak mesajı verildi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi ve öğrenciler tarafından hazırlanan müzik programı düzenlendi. Öğrencilerin sunumlarından sonra, "İletişimde Ustalık" konulu seminer gerçekleştirildi. Esra Kocaman ve Yusuf Arı'nın sunumlarının ardından program sona erdi.