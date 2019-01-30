Konya SMMMO'da seminer

Düzenlenen seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, “Malumunuz ilk seminerimizi Gelir İdaresi Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdik. Bugün ki seminerimizi ise TÜRMOB Genel Saymanımız Yeminli Mali Müşavir (YMM) Emre Kartaloğlu'nun sunumlarıyla gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere 14-17 Ocak tarihlerinde Termal Tatil programımızı gerçekleştirdik. Gerek iş stresinden biraz uzaklaşmak gerekse ailelerimizle zaman geçirme fırsatı bulduk. Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Mart Nisan ayı yaklaşıyor, Mali Müşavirler olarak hepimiz en yoğun dönemlerimize giriyoruz. Tüm meslektaşlarıma işlerinde kolaylıklar diliyorum. Artık e-uygulamaların yoğunlaşmaya başladığı bir sürece girdik. Mesleğimiz geleceğimizdir diyerek bu uygulamalara hazır hale gelmemiz gerekiyor. Bu nedenle bu tür eğitimlere katılmamız ve mevzuatlarla ilgili gelişmeleri takip etmemiz işlemlerimizin daha iyi yürümesini sağlayacak ve mükelleflerimize daha iyi hizmet vermemizi sağlayacaktır. Meslektaşlarımıza hatırlatmak isterim ki, 2018 yılında tutulan yönetim kurulu ve müdürler kurulu karar defterlerinin kapanış tasdiki ile aynı zamanda ara tasdiklerin kapanış tasdikleri 31 Ocak 2019'da son bulacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Özselek, yoğun programlarına rağmen kendilerini kırmayarak programa katılıp sunumlarıyla kendilerine destek olacak olan TÜRMOB Genel Saymanı YMM Emre Kartaloğlu'na teşekkür etti.

TÜRMOB Genel Saymanı YMM Emre Kartaloğlu ise, “Burada sizinle beraber Konya'da olduğum için çok mutluyum. Bugün buraya dönem sonu işlemleri vesilesi ile geldik. Son bir yılda mevzuatta meydana gelen değişikliklerin bugüne yansımaları, dönem sonu işlemlerine yansımaları şeklinde özet bir çalışma yapacağız. Sunumumuzda elektronik uygulamalar, defter tasdikleri ve son bir yıl içerisinde yapılan mevzuatımızdaki önemli değişikliklerden bahsedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya SMMMO düzenlenen seminer ile Mali Müşavirler son değişiklikler ışığında vergi ve muhasebe uygulamaları hakkında bilgilendirildi. Yaklaşık üç saat süren seminer, sunumun tamamlanmasının ardından program TÜRMOB Genel Saymanı YMM Emre Kartaloğlu'na plaket takdimi ile sona erdi.