Konya SMMMO'nun düzenlediği 19. Anadolu Odaları Eğitim Semineri tamamlandı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen Anadolu Odaları Eğitim Seminerlerinin 19'ncusu Antalya Belek'te yapıldı.

Seminere, TÜRMOB yönetim kurulu, çeşitli illerden mali müşavir odaları başkan ve yöneticileri ile meslek mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Geleneksel hale getirilerek bu yıl 19. düzenlenen Anadolu Odaları Eğitim seminerinin başta Konya olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanından katılan meslektaşlarla gerçekleştirildiğini belirten Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, ”Meslek hayatımızın yoğun iş temposundan bir nebze uzaklaşma imkanı bulduğumuz seminerimiz bizlere meslektaş olarak kaynaşma ve aynı zamanda güncel konularda, konusunda uzman değerli üstadlarımız ve eğitmenlerimiz aracılığı ile bilgi edinme fırsatı sağlamaktadır. Seminerimize katılım geçen yıla oranla daha fazla oldu. Bu sebeple katılarak bizlerin yanında olan TÜRMOB kurullarına, SMMM Odalarımızın başkan ve yöneticilerine, değerli meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri Odası olarak mesleki eğitimlerimiz ve eksiksiz hizmet anlayışımız bundan sonraki süreçte de aralıksız devam edecektir” dedi.