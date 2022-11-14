Konya Sosyal İnovasyon Ekosistemi gelişiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Konya'daki sosyal inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi ve dijitalleşen dünyada ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm çalışmalarına katkı sunulması amacıyla “Sosyal İnovasyon Ekosistemi Geliştirme Programı” düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ortaklığında kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından lise öğrencileri için Sosyal İnovasyon Ekosistemi Geliştirme Programı (SİEGP) düzenleniyor. Konya'daki sosyal inovasyon ekosistemini geliştirmek ve dijitalleşen dünyada ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm çalışmalarına katkı sunulması amacıyla tasarlanan SİEGP, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Konya genelindeki lise öğrencilerini kapsıyor. “Sosyal İnovasyon” kavramının Türkiye'de ilk defa ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerle buluşacağı program ile sosyal inovasyonun gençler tarafından anlaşılması, sosyal girişimcilik, sosyal fayda ve sosyal etki gibi kavramlara yönelik farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Gençler; eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, iklim değişikliği, gıda girişimciliği, şehir ve trafik, toplumsal düşünce ve ortak akıl temalarında yenilikçi fikirleriyle takım halinde başvuru yapacak. 31 ilçeden başvurunun kabul edileceği programa seçilen takımlar, “Fikir Kuluçka Eğitim Programı”nda beceri geliştirici eğitimler alacak. Takımlar daha sonra “Fikir Koşusu”na katılarak fikirlerini projelendirecek ve “Çözüm Hackathonu”nda yarışacak. Programın ilk aşamasında şehir merkezindeki okul müdürleri Sosyal İnovasyon Ajansı'nda ağırlanarak SİEGP'nin tanıtımı yapıldı. Program hakkında detaylı bilgiye “sosyalinovasyonajansi.com” adresinden ulaşılabiliyor.