Konya STK başkanları, mesleki eğitimin sorunları için bir araya geldi

Konya iş dünyasının sivil toplum kuruluşları, mesleki eğitimin sorunlarını ve iş dünyasının eğitime katkısını görüşmek üzere MÜSİAD Konya'nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, “Konya iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak, belirli periyotlarda bir araya gelerek, şehrimizin ve ülkemizin ekonomi başta olmak üzere güncel konularını değerlendiriyoruz. Son toplantımızda, mesleki ve teknik eğitim konusunu masaya yatırdık. Ülkemizde, birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, hızla gelişen endüstrinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ile eğitimini tamamlayan bireylerin yetkinlik ve beklentilerinin uyuşmaması nedeniyle genç nüfusta işsizlik oranı hızla artmaktadır. Diğer yandan da, sanayicilerimiz nitelikle eleman bulamamaktan yakınmaktadır. Esasında, ülkemizde işsizlik değil, mesleksizlik sorunu yaşanmaktadır. Bu sorunların, nitelikli ve planlı mesleki ve teknik eğitimle büyük ölçüde aşılacağını düşünüyoruz. Ülkemizde mesleksiz her gencimize bir meslek edindirmek, topluma karşı olan sorumluluğumuzun gereğidir. Bu aynı zamanda ülkemizin kalkınması yolunda da atılmış önemli bir adım olacaktır” dedi.

Ekonomik gelişme ve kalkınma için nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin şart olduğunu söyleyen Başkan Okka, “Günümüzde el becerisine ya da beden gücüne sahip kişilerden daha çok; bilgiye ulaşabilen, teknolojiyi kullanabilen, yorum yaparak ortaya çıkan problemlere çözüm üretebilen bir teknik eleman modeline ihtiyaç vardır. Ülkemizde, mesleki eğitime yönelen gençlerimizin oranının düşük olması bir yana, mesleki eğitim okullarından mezun olan öğrencilerin yüzde 80'i de farklı sektörlere yönelmektedir. Meslek lisesine kayıt olmuş ama elektronikçi olmak isterken mobilyacı, makineci olmak isterken kimyacı, bilişimci olmak isterken motorcu olmak zorunda kalan öğrencilerin, yeteneklerine göre yönlendirme yapılarak istedikleri alan ve dallarda öğrenim görmeleri sağlanmalıdır. Asıl olan; insanımıza diploma değil, meslek kazandırmaktır. Sivil toplum kuruluşları olarak, milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte hareket ederek, ailelerin mesleki eğitime farkındalığı artırmak, öğretmenlerin mesleki eğitime bakış açılarının, öğrencileri mesleki eğitime yönlendirici olmalarının sağlanması, mesleki eğitimini tamamlayan öğrencilerin hızlı bir şekilde istihdam edilmesinin sağlanması gibi bir dizi adımla, mesleki eğitim konusuna katkı vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Konya Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Küçükçöğen, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, ASKON Başkanı Yakup Yıldırım, ASRİAD Başkanı Mustafa Balta, DERSİAD Başkanı Musa Özkan, GİV Başkanı Fatih Ceylan, KONSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, TÜMSİAD Başkanı Ahmet Şerce, KONTİMDER Başkan Vekili Gökhan Küçük ve SELSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yalçın katıldı.