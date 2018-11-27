Konya Tanıtım Günleri Fuarında Selçuklu standı büyük ilgi gördü

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) tarafından İstanbul Yenikapı Fuar Alanında düzenlenen "Konya Tanıtım Günleri"ne katılan Selçuklu Belediyesi her yönüyle ilçeyi tanıttığı standı yoğun ilgi gördü.

İstanbul Yenikapı Fuar Alanında 22-25Kasım tarihleri arasında yurtiçi ve yurtdışından binlerce misafiri ağırlayan fuarda Konya'ya özgü geleneksel ve kültürel ürünler başta olmak üzere şehrin tarihi, kültürel ve sosyal hayatı fuara damga vurdu. Konya Tanıtım Günleri Fuarına büyük bir stantla katılan Selçuklu Belediyesi ilçenin her açıdan tanıtımını gerçekleştirdiği stant yoğun ilgi görürken, şehre değer katan yatırımlara geniş yer verildi. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçinin buluşma noktası olan fuarda kadim Selçuklu Medeniyeti başta olmak üzere Konya'nın tarihi ve kültürel değerleri ve Selçuklu Belediyesinin faaliyetleri anlatıldı. Çok sayıda Konyalı ziyaretçinin akın ettiği fuarda Selçuklu Belediyesinin faaliyetleri hakkında bilgi alan vatandaşlar, Konya'dan gelen hemşehrileri ile sohbet etti. Eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Konya Tanıtım Günleri Fuarında, yerel yönetimlerden belediye başkanlarının yanı sıra sanat, siyaset ve iş adamları fuar kapsamında buluştu. Etkinlik vesilesiyle Konyalıların, İstanbul'da yaşayan hemşehrileriyle kavuştuklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, fuarın Konya'nın tanıtımı açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, fuarın hazırlanmasında emeği geçen Konyalı iş adamlarına teşekkür etti.

Konya'ya özgü geleneksel halk oyunları ve yöresel lezzetlerin de tanıtıldığı fuarda Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun Konya için artı bir değer kattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tanıtım günleri fuarında binlerce hemşehrileriyle görüşme fırsatı bulduklarını söyledi. Selçuklu ve Osmanlı döneminde büyük önemi bulunan çiniciliği, anavatanı Konya'ya yüzyıllar sonra yeniden kazandırdıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, stant kapsamında imardan altyapıya, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş ölçekte bütün çalışmaları tanıtmaya çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi; “Konyamız yerel yönetimlerin en güzel örneklerini ortaya koyarak ülke ve dünya çapında daha yakından takip edilen bir il olmuştur. Son dönemlerde yapılan hizmetler şehrimizin tarihi, kültürel ve sosyal hayatına katkıda bulunurken, ilimiz artık bir turizm merkezi özelliği ile sıkça anılmaktadır. Yaptığımız çalışmaların diğer etkisi ise ekonomik alanda şehrimize önemli katkı sağlamaktadır. Konya Tanıtım Günleri Fuarının Konyamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.