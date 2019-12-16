Konya Tanıtım Günleri Fuarında Selçuklu standı büyük ilgi gördü

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen "5. Konya Tanıtım Günleri" nde açtığı stant yoğun ilgi gördü.

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanında 12 - 15 Aralık tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından binlerce misafiri ağırlayan fuarda Konya'ya özgü geleneksel ve kültürel ürünler başta olmak üzere şehrin tarihi, kültürel ve sosyal hayatı fuara damga vurdu. Konya Tanıtım Günleri Fuarına büyük bir stantla katılan Selçuklu Belediyesi ilçenin her açıdan tanıtımını gerçekleştirdiği stant yoğun ilgi görürken, şehre değer katan yatırımlara geniş yer verildi.Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçinin buluşma noktası olan fuarda kadim Selçuklu Medeniyeti başta olmak üzere Konya'nın tarihi ve kültürel değerleri ve Selçuklu Belediyesinin faaliyetleri anlatıldı. Çok sayıda Konyalı ziyaretçinin akın ettiği fuarda Selçuklu Belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi alan vatandaşlar, Konya'dan gelen hemşehrileri ile sohbet ettiler.

“İlimiz artık bir turizm merkezi özelliği ile sıkça anılmaktadır”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı Konya Tanıtım Günleri Fuarında, yerel yönetimlerden belediye başkanlarının yanı sıra sanat, siyaset ve iş adamları fuar kapsamında buluştu. Etkinlik vesilesiyle Konyalıların, İstanbul'da yaşayan hemşehrileriyle kavuştuklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, fuarın Konya'nın tanıtımı açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, fuarın hazırlanmasında emeği geçen Konyalı iş adamlarına teşekkür etti. Konya'ya özgü geleneksel halk oyunları ve yöresel lezzetlerin de tanıtıldığı fuarda Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun Konya için artı bir değer kattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tanıtım günleri fuarında binlerce hemşehri ile görüşme fırsatı bulduklarını söyledi. Başkan Pekyatırmacı, stant kapsamında imardan altyapıya, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş ölçekte bütün çalışmaları tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Pekyatırmacı, “Konyamız yerel yönetimlerin en güzel örneklerini ortaya koyarak ülke ve dünya çapında daha yakından takip edilen bir il olmuştur. Son dönemlerde yapılan hizmetler şehrimizin tarihi, kültürel ve sosyal hayatına katkıda bulunurken, ilimiz artık bir turizm merkezi özelliği ile sıkça anılmaktadır. Konya Tanıtım Günleri Fuarının Konyamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.