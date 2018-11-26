Konya Tanıtım Günlerine Akşehir ve Nasreddin Hoca damgası

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen Konya Tanıtım Günleri'nde açtığı stant ve Temsili Nasreddin Hoca'sı ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen “Konya Tanıtım Günleri” etkinlikleri kapsamında Akşehir Belediyesi açtığı stant ve temsili Nasreddin Hoca ile büyük ilgi görürken, temsili Nasreddin Hoca ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar da adeta birbiriyle yarıştı.

Konya Tanıtım Günleri kapsamında Akşehir'i her yönüyle tanıtmaya çalıştıklarını, Akşehir'in tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Konya'nın incisi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehirimiz sahip olduğu birçok güzellikle saklı kalmış bir turizm cennetidir. Biz de elimizden geldiğince bu turizm cennetini ülkemize ve dünyaya tanıtmak amacıyla bu tür etkinliklere fuarlara katılarak tanıtım yapıyoruz. Nasreddin Hocamız, tescilli Akşehir Kirazımız, kiraz lokumumuz, binlerce tarihi eve sahip sokaklarımız, müzelerimiz, tarihi ve kültürel eserlerimiz, türkülerimiz, yöresel yemeklerimiz ve doğal güzelliklerimizi tanıtmaya çalıştığımız Akşehirimizi her yönüyle ziyaretçilerimize anlatmaya ve tanıtmaya çalıştık. Konya Tanıtım Günleri” etkinliğinde tanıtımımız için emeği geçen Belediye personelimize, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makasçı Beye ve personeline teşekkür ediyorum. Ayrıca standımızı ziyaret eden tüm ziyaretçilerimize de teşekkür ediyorum. Konya Tanıtım Günleri kapsamında İstanbullu değerli ziyaretçilerimizin yanı sıra etkinlik vesilesiyle İstanbul'a gelen misafirlerimiz ve İstanbul'da yaşayan değerli hemşehrilerimizle de buluşma imkanı bulduk. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Akşehir Standını Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli'nin yanı sıra çok sayıda milletvekili, yerel yönetici, siyasetçi, gazeteci, bürokratlar ile vatandaşlar ziyaret etti.