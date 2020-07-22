Konya tarihi ve kültürü Konya Kitapçısı'nda meraklılarını bekliyor

Ş. bünyesinde hizmet veren Konya Kitapçısı, geçmişten günümüze Konya'nın tarihi, kültürel ve estetik değerlerini içeren eserlerin şehrin kültür ve sanat camiasına ulaştırılmasına önemli bir rol üstleniyor.

Ş. bünyesinde hizmet veren Konya Kitapçısı'nda şehrin tarihi, kültürel ve estetik değerlerini içeren birbirinden değerli eserler kültür ve sanat meraklılarıyla buluşuyor. Konya'nın okuma kültüründe önemli bir boşluğu doldurduğu gözlenen Konya Kitapçısı'nda şehrin kültür ve tarihine ilişkin yayınlanan kitaplara raflarda ağırlıklı olarak yer verilirken ayrıca çini atölyesinde üretilmiş çinilerin yanı sıra Konya kültürünü yansıtan birbirinden şık hediyelik eşyalar da alıcılarını bekliyor.

Birbirinden değerli eserler Konya Kitapçısı'nda

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan; Konya Ansiklopedisi, Konya Şehrengizi, Konya Kadı Sicilleri, Seydişehir Kadı Sicilleri, Konya Salnameleri, Konya Semt ve Mahalleleri gibi kitaplar başta olmak üzere Türkçe tercümesi ile birlikte 26 dile çevrilerek yayınlanmış Mesnevi'nin ve Mevlana'ya ait diğer eserler ile Mevlana ve Mevlevilikle ilgili diğer kitapların da satışa sunulduğu Konya Kitapçısı'nda klasik düşünce dünyamızın temel parametrelerini içeren İslam Düşünce Atlası da ilgi toplayan eserler arasında yer alıyor.

Yeni yayınlar kazandırmak için çalışmalar sürüyor

Bu eserlere ulaşımı kolaylaştıran Konya Kitapçısı, son dönemde kitap çalışmalarını daha da hızlandırarak; Mevlana ve Mevlevilik Külliyatı, Konya Kültür ve Edebiyat Atlası, Konya Gelişim Endeksi, Bana Konya Anlat Hatıratı, Konya Endemik Bitkiler, Sadrettin Konevi Külliyatı, Hazreti Hadimi Külliyatı, Konya Turizm Rehberi gibi önemli eserleri yayın dünyasına kazandırmak için de yoğun şekilde çalışıyor. Konya Kitapçısı; Selçuklu Kongre Merkezi, Mevlana Kültür Merkezi, Otogar ve Kültür AŞ Genel Müdürlüğünde bulunan satış noktaları ile birlikte www.konyakitapcisi.com web sayfasından online olarak da faaliyet gösteriyor.