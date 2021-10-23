Konya trafiğinde "Huzur" denetimi

Son 3 gün içinde yapılan trafik denetimlerinde, trafik kurallarını ihlal eden, toplum güvenliğini tehlikeye atan 4 bin 363 sürücüye işlem yaptı.

'Huzur ve Güven Şehri Konya' ilkesi ile denetimlerini devam ettiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın huzurunu bozan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araçları denetlemeye devam ediyor. Toplumu rahatsız eden abartı egzozlu araçlar, hız, emniyet kemeri, cep telefonu, fazla yolcu taşıma, kırmızı ışık ihlali ve trafik işaretlerine uymama gibi trafikte en çok kazaya sebebiyet veren kural ihlallerinin denetimi yapıldı. Trafik ekiplerinin son 3 gün içinde yaptığı denetimlerde Konya genelinde 17 bin 611 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik güvenliği tehlikeye atan, kurallara uymayan ve çevreye rahatsızlık veren toplam 4 bin 363 sürücüye işlem yapıldı. Konya trafiğini tehlikeye atan ve birçoğunun da plaka ve tescili bulunmayan motosikletler de denetime takıldı. Trafik ekipleri ve Şahin Timleri'nin denetiminden kaçamayan çalıntı, tescil kaydı, muayenesi bulunmayan motosikletler trafikten men edildi.