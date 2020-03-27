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Konya trafik ışıklarında ve led ekranlarda 'evde kal' çağrısı yapıldı

Konya’da vatandaşların korona virüsüne karşı tedbirli olmaları için trafik ışıklarına "evde kal" led ekranlara da "Sağlık için evde kal Konya" yazılarıyla uyarılarda bulunuldu.

Konya'da vatandaşların korona virüsüne karşı tedbirli olmaları için trafik ışıklarına "evde kal" led ekranlara da "Sağlık için evde kal Konya" yazılarıyla uyarılarda bulunuldu.


Birçok ülkede görülen korona virüsünün (Covid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün tedbirler artırılıyor. Sağlık Bakanlığının bu çerçevede aldığı kararlara bir destek de Konya'dan geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla şehrin birçok noktasındaki trafik ışıklarına 'evde kal' yazıları yerleştirildi. Ayrıca yollarda bulunan led ekranlarla da vatandaşlar uyarıldı. Led ekranlarda, 'Sağlık için evde kal Konya', 'Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın', 'Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille ya da dirsek içi ile kapatın', 'Sürekli dokunulan yüzeyleri dezenfekte edin. Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın' uyarıları yer alıyor.

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