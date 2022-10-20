Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 450 bin 739 ziyaretçiyi ağırladı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yılbaşından bu yana 450 bin 739 ziyaretçiyi ağırladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Konya'nın favori ziyaret mekanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Mevlana Müzesi'nden sonra Konya'da en çok ziyaret edilen mekanı olmayı başaran bahçede bu yıl da yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşanıyor.

Sadece yerli turistlerin değil yabancı turistler ve tur operatörlerinin de uğrak mekanı olmayı başaran Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yılbaşından bu yana da 450 bin 739 ziyaretçi sayısına ulaşarak önemli bir rakama daha ulaştı. 7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi; 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip. Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerine sahip olan bahçede 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü ile ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Bahçede ayrıca kral yılan, dev salyangoz, papağan gibi canlılar yaşıyor. Bahçeye gelen misafirler kelebekleri kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlemleyebiliyor. Tropikal Kelebek Bahçesi Pazartesi günü hariç haftanın her günü 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

“Tropikal Kelebek Bahçemiz yılın her döneminde ilgi görmeye devam ediyor”

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin şehre gelen misafirleri ağırlamak adına çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz yerli ve yabancı turistlerin, fotoğraf tutkunlarının, doğaseverlerin önemli ziyaret tercihlerinden biri haline geldi. Bu yoğunluğun yaz aylarında zirveye çıkması sonucu Temmuz ayında rekor ziyaretçi sayısına ulaşmıştık. Ağustos, Eylül ve Ekim ayında da devam eden ziyaretçi yoğunluğumuz yine rekor seviyelere ulaştı ve bu süre zarfında misafir sayımız Ocak ayından bu yana 450 bin 739'a ulaştı. Şehrimizin ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası etkinlikler de yine Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin dünya arenasında da bilinirliliğini arttırdı. Belediye olarak katıldığımız fuarlarda da Bahçemizi tanıtmaya devam ediyoruz. İlimizin Mevlana Türbesinden sonra en çok ziyaret edilen mekanlarından olan bahçemiz sembol mekanlardan birisi olarak şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyor. Ben herkesi, farklı renk ve türleriyle doğuşundan itibaren bir mucize olan kelebeklerin yaşamlarına tanıklık etmek üzere ülkemizin ve dünyanın her yerinden Konya Tropikal Kelebek Bahçemize davet ediyorum” dedi.