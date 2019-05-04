Konya Turizm Paydaşları Toplantısı yapıldı

Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfının (KOTEV) Mütevelli Heyeti ve Konya Turizm Paydaşları Toplantısı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Konya'nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ile turizmin gelişimi için yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

KOTEV Mütevelli Heyeti ve Konya Turizm Paydaşları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, 2015 yılında kurulan KOTEV'in önemli bir görev üstlendiğini belirterek, Konya'daki turizmin daha da gelişmesi için neler yapılması gerektiğini ele aldıklarını söyledi. Konya'nın şehircilik konusunda Türkiye'de ve dünyada örnek gösterilecek bir konumda olduğunu kaydeden Vali Toprak, “Konya'nın örnek şehircilik anlayışı, tarımın merkezi olması, sanayi alanındaki potansiyeli var. Konya; tarım, sanayi ve kültür-turizm alanlarında büyük atılımlar gerçekleştirmesi Konya'yı 50 yıl ileri götürür. Çünkü Konya şehirciliğin kitabını yazmış önemli bir il. Selçuklu'ya başkentlik yapmış bu şehri ziyaretçi akını ile taçlandırmak istiyoruz” dedi.

“Hepimizin turizme odaklanması gerekir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, kısa sürede bir eylem planı oluşturarak çalışmaları sürdürmek gerektiğini kaydederek, “Konya bir tarım ve sanayi şehri. Bunun yanında turizme daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Konya'nın önemli gelir kapılarından birisi turizm olacak. Hem merkezde hem ilçelerimizde önemli değerler var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak turizm ile ilgili her konuya destek olmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya'nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve yol haritası üzerinde durulan toplantıya katılan turizm paydaşları, turizminin gelişimi üzerine görüşlerini dile getirdi.