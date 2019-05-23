İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya Valiliğinden MEDAŞ'a teşekkür

Konya Valiliği tarafından Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ)’ne teşekkür belgesi verildi.

Konya Valiliği tarafından Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ)'ne teşekkür belgesi verildi.


MEDAŞ kesintisiz enerji ve müşteri memnuniyeti için çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, bu çalışmalar teşekkür belgeleriyle karşılık buluyor. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş'a teşekkür belgesi verildi. Vali Toprak, MEDAŞ'tan duyulan memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.


Belge takdimi sonrası konuşan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürebilmek için uğraş veriyoruz. Valimizden aldığımız bu teşekkür plaketi, şirketimiz için çok değerli olup bizi onurlandırmıştır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.