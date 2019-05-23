Konya Valiliğinden MEDAŞ'a teşekkür

Konya Valiliği tarafından Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ)'ne teşekkür belgesi verildi.

MEDAŞ kesintisiz enerji ve müşteri memnuniyeti için çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, bu çalışmalar teşekkür belgeleriyle karşılık buluyor. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş'a teşekkür belgesi verildi. Vali Toprak, MEDAŞ'tan duyulan memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Belge takdimi sonrası konuşan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürebilmek için uğraş veriyoruz. Valimizden aldığımız bu teşekkür plaketi, şirketimiz için çok değerli olup bizi onurlandırmıştır" dedi.