Konya Valisi Özkan: ”Hep birlikte tedbirlere uyarsak bunu aşarız”

Vali Vahdettin Özkan, İhlas Haber Haber Ajansı Konya Bölge Müdürü Kenan Arvas'ı ziyaret etti. Vali Özkan burada yaptığı açıklamada, Konya'nın risk haritasında ön sıralarda yer almasından hoşnut olmadıklarını ve bunu da aşmanın tek yolunun tedbirlere uymaktan geçtiğini ifade etti. Bütün kurumlarla birlikte ortaya koyulan mücadeleye her bir vatandaşımızın, hepimizin destek olması halinde bunun üstesinden gelinebileceğine dikkat çeken Vali Özkan, başta esnaflarımızın ve hayatları bir şekilde etkilenen herkesin bunu beklediğini ifade etti.

Konya'da bütün kurumlar ve ilgili herkesle çok yakın çalıştıklarını, kısa sürede de normale dönme konusunda beklenti içinde olduklarını belirten Vali Özkan, “Herkesin sadece kendilerini değil, başka hayatları ve bu süreçten etkilenen herkes için alınan tedbirlere uyarak bu sıkıntıdan kurtulmanın aynı zamanda bir vebal işi olduğunda bilerek dikkat etmek zorundayız” dedi.