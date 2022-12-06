Konya Valisi Özkan'dan düşen Türk Yıldızları uçağının pilotuna ziyaret

Konya'da Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi uçak kuş çarpması sonucu motorların durması nedeniyle düştü. Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu. Uçağın pilotu gerekli sağlık kontrolleri ve tedavisinin yapılması için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından Konya Valisi Vahdettin Özkan hastaneye giderek pilotu ziyaret etti. Vali Özkan, doktorlardan ve askeri yetkililerden pilotun durumu ile ilgili bilgi aldı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu, gerekli kontrollerinin yapıldığı öğrenildi.