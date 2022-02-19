İhlas Haber Ajansı

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Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya-Aksaray Karayolunda bir tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kazazedeler ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Vali Vahdettin Özkan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesine giderek, otobüs kazasında yaralanan ve tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Vali Özkan, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı vatandaşlarla konuşan Vahdettin Özkan, geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, kazada yaralananlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini bildirdi. Bakan Soylu kaza hakkında bilgi aldı. Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek yaralı vatandaşların durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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