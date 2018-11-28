Konya Valisi Toprak, KSO Meclisine konuk oldu

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Sanayi Odası (KSO)'nın Kasım ayı meclis toplantısına konuk oldu.

Konya Sanayi Odası Kasım ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısının konuğu geçtiğimiz ay Konya Valiliği görevine atanan, Konya Valisi Cüneyit Orhan toprak oldu.

“Konya ihracatının yüzde 75'ini sanayi mamulleri oluşturuyor”

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve meclis üyelerine Konya ekonomisi hakkında bilgiler veren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, şehrin bu yılın ilk 10 ayında 1 milyar 471 milyon 592 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini, yıl sonu hedeflerinin 1.8 milyar dolar olduğunu ifade etti. Konya'nın dış ticaret fazlası veren nadir şehirlerden birisi olduğunu aktaran Kütükcü, Konya'nın üreten ve ihracat yapan bir şehir olduğunun altını çizerek, “Konyamız bugün çok şükür üreten ve ihracat yapan bir sanayi şehri haline geldi. Şu anda ihracatımızda birinci sırada makine ve aksamları, ikinci sırada otomotiv endüstrisi, üçüncü sırada hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yer alıyor. Yine Konya ihracatının yüzde 75'ini sanayi mamulleri oluştururken, yüzde 22,78'ini tarım ürünleri, yüzde 2,70'ini de madencilik sektörü oluşturuyor. Yani Konya artık net bir sanayi şehri" diye konuştu.

"KSO, küresel projeler üreten dev bir aktör"

Sunumunda Konya Sanayi Odası'nın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Başkan Kütükcü, Konya Sanayi Odası'nın sanayinin gelişmesi için 44 yıldır hizmet verdiğini ve küresel projeler ürettiğini kaydetti. 2005 yılından bu yana KSO bünyesinde 38 projenin hayata geçirildiğini aktaran Kütükcü, "2005 yılından bu yana; başta Avrupa İşletmeler Ağı ve Konya AB Bilgi Merkezi olmak üzere, iş geliştirme, eğitim, rekabetçiliği geliştirme, kümelenme, teknoloji geliştirme, mesleki yeterlilik gibi konularda 38 proje hayata geçirdik. Bu projelerle Konya'ya AB, Ticaret Bakanlığı, MEVKA, Avrupa Odalar Birliği gibi çeşitli fonlardan yaklaşık 4.5 milyon Euro, 5.4 milyon dolar ve 76 milyon TL kaynak sağladık. Şu anda da 5 tane projemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

“186 ülkeye yapılan ihracat büyük gurur verici”

Konya Sanayi Odası meclisine konuk olarak, sanayicilerle bir araya gelen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, Konya'nın tarım ve hayvancılık ile ön plana çıkan bir şehir olarak bilindiğini ancak, şehre geldikten sonra gelişmiş bir sanayiye sahip olduğunu gördüğünü söyledi. Konyalı sanayicilerin 186 ülkeye ihracat yapmasından büyük gurur duyduğunu belirten Vali Toprak, "Konyamızı sadece ülkemizde değil, uluslararası ticaret alanında da başarı ile temsil eden iş adamlarımızla bir araya gelmek benim için çok önemli ve heyecan verici. Rakamlar gerçekten çok büyük ümit vaat ediyor. Sanayicilerimizin 186 ülkeye ihracat yapması, bir vatandaş olarak beni gururlandırdı. Ayrıca Vali olarak bunları duymak, burada sizlerle görevde bulunmak bambaşka bir onur vesilesi benim için. Bu devirde ülkelerin büyümesi, gelişmesi, söz sahibi olması bu tür faaliyetlere bağlı" dedi.

“Konya, Türkiye'ye örnek olacak”

Konyalı girişimcilerin Türkiye'ye örnek olacağını, toplu bir kalkınma ile dünyada söz sahibi olunacağını bildiren Vali Toprak, "9 organize sanayi bölgemiz, müteşebbis ruhumuz, Sanayi Odamızın projeleriyle, yetenekli iş adamlarımızla ve devletimizin de desteği ile önümüzdeki 5-10 yıl içinde Konya'mız, daha da gelişecek. Toplu bir kalkınma ile dünyada çok daha sözü geçen muasır medeniyetler seviyesini sadece sözle değil, uygulama ile hayata geçiren bir çalışmanın öncüsü olacağız" ifadelerini kullandı.