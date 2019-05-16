Konya Valisi Toprak'tan Akşehir'e ziyaret

İlk olarak Akşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki toplantıya katılan Vali Toprak, toplantının ardından Organize Sanayi Bölgesindeki bazı fabrikaları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki heyet daha sonra Akşehir Kaymakamlığına geçti. Burada Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk'ten Akşehir ve tarihi hakkında bilgi alan Toprak daha sonra Hükümet Konağı'nda faaliyete başlayan ‘Açık Kapı' bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Vali Toprak ve beraberindekiler sonrasında Nasreddin Hoca Türbesi'nde geçerek dua etti. Nasreddin Hoca Türbesi ziyaretinin ardından Akşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Sokak Sağlıklaştırma projesi çalışmaları kapsamındaki tarihi evlerin bulunduğu sokakları gezen Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler restorasyonu devam eden Tarihi Ermeni Kilisesi'nde de incelemelerde bulundu.

Vali Cüneyit Orhan Toprak daha sonra Akşehir tarihi Arastasını ziyaret ederek buradaki esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Vali Toprak'ın Akşehir'deki son durağı Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi oldu. Müzede incelemelerde bulunan Vali toprak daha sonra Akşehir'den ayrıldı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın Akşehir'deki temaslarına Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile Akşehir İlçe protokolü eşlik etti.