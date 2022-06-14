Konya ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası çalışmalar devam ediyor

Konya'da şehir merkezi ve ilçelerinde zaman zaman sağanak yağış etkili olurken, oluşturulan çalışma gruplarında ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Konya ve çevre ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini arttıran ve zaman zaman sağanak olarak devam eden yağışlar kent merkezi ve bazı ilçelerde taşkınlara neden oldu. Adana-Aksaray Karayolu Zengen Mevkii yakınlarında yol kenarında kamyona kum yüklerken gelen sel ile kamyonun kabinin üzerine çıkarak mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından bot ile kurtarıldı. Ereğli - Aksaray Karayolu ise taşkın sonrası yola akan çamur nedeniyle trafiğe kapandı. Yağışlarla birlikte Konya Valiliği koordinasyonunda AFAD sekretaryasında, hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı çalışma grupları 7/24 çalışma esasına göre faaliyete başladı. Bu çerçevede; Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AADYM) çağrı merkezine saat 11.00'dan itibaren düşen 179 vaka değerlendirilerek, bu çağrıların tamamı sonuçlandırıldı. Çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, "Karayolları Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde Konya ve Ankara - Aksaray, Aksaray -Adana devlet yollarında ve Güneysınır il yolunda aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı çalışmalar devam etmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı diğer yollarımızda tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Yollardaki çamur örtüsü temizlenmekte, suların tahliyesi için rögar ve gider çıkışına sel suları yönlendirilmektedir. Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri tarafından 293 noktada ve 3 alt geçitte meydana gelen su baskınına müdahale edilmiştir. Zorlu meteorolojik şartlarda tüm ekiplerimizle tüm imkanlar seferber edilerek çalışmalar yürütülmektedir. Yoğun yağışlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli bölgelere tahliyesi için AFAD, Jandarma ve İtfaiye ekiplerince ivedilikle müdahale çalışmaları başlatılmıştır. Yoğun yağışların neden olduğu tarım alanları, meralar v.b. alanlardaki tarımsal zararları tespit etmek ve müdahale etmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ivedilikle saha çalışmalarına başlamıştır. Yoğun yağış ve sonrasında meydana gelen olumsuzluklara karşı sorumlu olduğu yollarda trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çalışmalar yürütülmektedir. Kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Aşırı yağışlardan dolayı yapısal hasarları tespit etmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalara başlamıştır. Aşırı yağışlardan dolayı barınma alanları hasar gören tarım işçilerinin gıda ihtiyacının karşılanması için ivedilikle çalışmalara başlanmıştır. İçeri Çumra'da çadır içi malzemeleri selden hasar görmüş tarım işçilerine STK larimiz tarafından 25 adet gıda kolisi, 60 adet battaniyeyi dağıtımı yapılmıştır. İaşe ve battaniye dağıtımı devam etmektedir. Aşırı yağışlardan dolayı barınma alanları hasar gören tarım işçilerinin gıda ihtiyacının karşılanması için ivedilikle çalışmalara başlanmıştır. İçeri Çumra'da çadır içi malzemeleri selden hasar görmüş tarım işçilerine STK'larımız tarafından 25 adet gıda kolisi, 60 adet battaniye dağıtımı yapılmıştır. Ereğli ilçemizde selden zarar gören mevsimlik tarım işçilerimize Ereğli Belediyesi tarafından 1000 kişilik sıcak çorba dağıtımı yapılmış, Kaymakamlık koordinesinde AFAD ekiplerince 100 adet battaniye dağıtımı yapılmıştır. STK'lar tarafından dağıtılmak üzere 40 adet battaniye bölgeye sevk edilmiştir. AFAD tarafından bölgeye sevk edilmek üzere 1000 adet battaniye temin edilmiştir. Bölgeye sevk edilmek üzere hazır bekletilmektedir. İaşe ve battaniye dağıtımı devam etmektedir" denildi.