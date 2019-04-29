Konya ve Kocaeli'den otomotivde işbirliği

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Kocaeli Sanayi Odası'nın otomotiv komiteleri üyeleri Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı gerçekleştirdi.

Konya Sanayi Odası'nda yapılan komite toplantısına KSO 17. ve 20. komite üyeleri ile Kocaeli Sanayi Odası 24. ve 36. meslek komitesi üyelerinden gelen heyet katıldı. KSO Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı Soydemir'in başkanlığında yapılan toplantıda, komitelerin hangi alanlarda ortak çalışmalar yapacakları ve tedarikçilerin güçlenmesi için neler yapılabileceği konuşuldu.

Toplantının açılışında konuşan KSO Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı Soydemir, otomotiv sektörünün Konya için önemli olduğunu, sektörün şehrin ihracatında ikinci sırada yer aldığını söyledi. Konya Otomotiv sektörünün son 10 yılda ihracatını iki kata yakın artırdığını ifade eden Soydemir, "Konyalı otomotivcilerimiz ihracat alanında büyük bir başarı elde ettiler. 2008 yılında 182 milyon 771 bin dolar olan ihracat rakamını 2018 yılında 330 milyon 500 bin dolara ulaştırdılar. Bu yılın ilk çeyreğinde de 84 milyon 599 bin dolar ihracat rakamına ulaştık" dedi.

“Rekabet gücünün artması için sürekli çalışıyoruz”

Sektörün rekabet gücünü artırabilmek için Konya Sanayi Odası tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Soydemir, "Odamız tarafından kurulan Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümemiz, 2008 yılı itibariyle dernek olarak faaliyetlerine devam ediyor. Kümenin şu anda 74 üyesi bulunuyor. Türkiye'nin ilk Ur-Ge projesini bu kümede gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki dönemde de sektörün ana sanayiler ile daha fazla çalışması ve rekabet gücünü artırabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmalar kapsamında da Kocaeli Sanayi Odamız'dan gelen siz değerli heyetimizle iş birlikleri yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Tedarik sanayinin elektrikli otomobillere hazır hale gelmesi gerekiyor”

Kocaeli heyeti adına bir sunum yapan Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi Hayri Kaya da, bölgelerindeki otomotiv sektörü hakkında bilgiler verdi. Tedarikçi firmaların ana sanayi ile daha fazla çalışması gerektiğine işaret eden Kaya, ana sanayi ve tedarikçilerin diğer sanayi alanlarını da geliştirdiğine vurgu yaptı. Komiteler olarak gelecek yıllar için yaptıkları planlar hakkında da açıklamalarda bulunan Kaya, "Tedarik sanayinin elektrikli otomobillere hazır olması için çalışıyoruz. Bölgemizdeki Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle birlikte nasıl daha fazla işbirliği yapabiliriz diye çalışıyoruz. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme üzerinde çalışıyoruz. Tedarik sanayinin rekabet gücünü artırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından iki şehrin otomotiv sektörü için hangi alanlarda birlikte çalışmalar yapabilecekleri tartışılırken, özellikle tedarikçilerin ana sanayiler ile daha fazla çalışması ve otomotivin gelecek teknolojilerine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.