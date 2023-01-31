Konya, yağan karla beyaza büründü

Konya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Uzun süredir beklenen kar yağışı herkesi sevindirdi.

Konya'da gece geç saatlerde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde şehir merkezindeki vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı, son aylarda yaşanan kuraklıkla berabere çiftçilere de umut oldu. Yarıyıl tatilinin devam ettiği günlerde gelen kar yağışı çocukları da sevindirdi. Kendilerini dışarıya atan çocuklar kartopu oynadı. Bazı araç sahipleri de araçlarını temizlemeye çalıştı. Karla kaplanan ağaçlar da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden esnaf Ziya Erkan, “Ocak ayı bitti, Şubat ayına geliyoruz. Bereket olur inşallah. Kar yağışı çok mutlu etti bizi. Malum barajlarda su seviyesinde azalma olmuştu. İnşallah bereket olur. Çiftçiler için, hem havanın temizlenmesi için bereket olur inşallah. Zaten çok uzun zamandır beklediğimiz bir durumdu” şeklinde konuştu.

Konya'ya yılın ilk kar yağışın düştüğünü belirten İbrahim Ündemir de, “Mutluyuz, sevinçliyiz. Tarıma her şeye faydası var. Çiftçilerimizin yüzü güldü kar yağışı ile. Uzun zamandır bekliyorduk. İlk yağış da Konya'ya düştü. Allah'ım hayırlısını versin inşallah” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise kar yağışının tadını çıkardı. Kartopu ve çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, kardan adam yaptıklarını, buzdan ayakları kaysa da karda oynamanın çok güzel olduğunu söyledi.