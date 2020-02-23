Konya ZMO Başkanı Akbulut: "Beyşehir Gölümüzde tehlike çanları var"

Konya Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Murat Akbulut, bölgede yağış oranının düşük olduğunu belirterek, "Şu gün için gördüğümüz kadarıyla Beyşehir Gölümüzde tehlike çanları var. Barajlarımızda istediğimiz seviyede bir yağış miktarı yok" dedi.

Son aylarda artan yağışlar çiftçinin tarımsal kuraklık endişesini azalttı. Barajlardaki su seviyesini artıran son yağışların özellikle sebze meyve üretimini olumlu etkilemesi beklenirken, Konya Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Murat Akbulut bu seneki yağışların uzun yıllar ortalamasına bakıldığında ve geçen seneyle kıyaslandığında şu ana kadar toplamda 207 milimetre civarında olduğunu söyledi. Son günlerdeki yağışlarla beraber hafta sonu 7-10 milimetre civarında yağış beklendiğini ifade eden Akbulut, "Kıyasladığımız zaman geçen seneye göre kötü bir yağış miktarında değiliz. Hemen hemen ortalamayı tutturmuş durumdayız. Tabii bu yağmur yağışlarıyla alakalı bu şekilde. Fakat ova bölgemizde, kuzey bölgemizde özellikle beklediğimiz oranda kar yağışı alamadık. Güneyde kar yağışlarımız biraz daha iyiydi. Fakat ovalarımız daha çok kuzey bölgelerimizde ve bu bölgelerde kar yağışımız istediğimiz oranda olmadı. Ancak tabii kar örtüsü uzun soluklu eksi 13-14 derecelerdeki bitki tarlamızda örtü vazifesi görerek donlardan korunmanın yanı sıra ciddi bir su birikintisi potansiyeli oluşturacaktı. Bunu sağlayamadık. Sağlayamamamıza rağmen de soğuklardan da bitkilerimiz etkilenmedi" diye konuştu.

Bugün itibarıyla ovanın tamamında çıkışların tamamlanmış pozisyonunda olduğunu anlatan Akbulut, son günlerdeki yağışların uzun yıllar ortalamasına göre gayet iyi olduğunu kaydetti.

"Beyşehir Gölümüzde tehlike çanları var"

Yağış oranlarının fazla olmasının gönüllerinin arzu ettiği bir şey olduğunu belirten Akbulut, "Eğer yağış oranlarımız 300-350 milimetre bulmuş olsaydı barajlardaki doluluk oranı biraz daha iyi olabilirdi. Şu gün için gördüğümüz kadarıyla Beyşehir Gölümüzde tehlike çanları var. Barajlarımızda istediğimiz seviyede bir yağış miktarı yok. Umarız önümüzdeki günlerde yağışlarımız gayet iyi olur ve barajlarda belli bir oranı yakalarsak göletlerden beslenen çiftçilerimizle de bir sorun teşkil etmez diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Umudumuz ve ümidimiz Nisan-Mayıs aylarında da düzgün yağış alabilmek"

Yağışlarda istediklerinin periyodik olarak üretim sezonu boyunca bir yağış almak olduğunu ifade eden Murat Akbulut, "Bugün için her gün yağış yağması ya da totalde baktığımızda Şubat ayı içerisinde 300 milimetre yağış yağmış, Mart ayı içerisinde 300 milimetre yağış yağmış. Bu yağış üretim açısından istediğimiz bir şey değil. Biz bu miktarın periyodik olarak yayılmasını istiyoruz. Nisan ayında, Mayıs, Haziran ayında da belli bir yağış alabilirsek periyodik dağılım bizim için çok önemli. Aksi takdirde çok iyi giden yağış sezonunun arkasından kurak bir Nisan geçirdiğimiz zaman bunu geçen sene yaşadık zaten. Nisan ve Mayıs aylarında yağış alamadığımız için iklim değişikliği zaten gündemimizde, iklim kaymaları zaten bildiğimiz bir şey. Eğer öyle bir sorun yaşadığımız takdirde yine Nisan Mayıs aylarında bir yağış alamazsak şu ana kadar yağan yağış ve ya önümüzdeki günlerde sürekli oluşacak yağış da bizim işimizi görmeyecektir, üreticilerimiz bu konuda yeterince faydalanamayacaktır. Umudumuz ve ümidimiz Nisan Mayıs aylarında da düzgün yağış alabilmek" şeklinde konuştu.

Çiftçilere gübreleme ve ilaçlama uyarısı

Cemrelerin düşmeye başladığını da aktaran Akbulut, "Cemreler bugün yarın havaya düşüyor, arkasından suya toprağa düşüyor. Arkasından toprak, arkasından çalışmaya hızlı bir şekilde başlayacak. Arazide gördüğümüz çıkışlarımız tamamlanmış durumda ve bitkilerimiz belli bir boy almaya başladı. Sıcaklarla beraber artık gübreleme ve ilaçlama sezonlarımız geliyor. Fakat burada çiftçilerimizi uyaracağımız şey şu, gübreleme ve ilaçlamada acele etmesinler. Bitkinin belli bir boya ulaşması lazım ki özellikle üre açısından Mart ayının ortasından sonra bitkiler faydalanmaya başlayacak. Erken attıkları gübrelerden pek fayda sağlayamayabilirler. Ürünlerinin gelişimini takip etsinler ya da mevsimsel olarak takip edip sulu alanlarda üçe bölerek ve bunu Mart ayı içerisinde birinci sulama kısmında 15 kilogram dekara azot verebilirler. Arkasından ikinci sulamada 10 kilogram ve üçüncü sulamada 5 kilogram şeklinde sulu alanlarda gübreleme yapsınlar ve zamanını beklesinler. Kıraç alanda tabii ki gübrelemeyi parçalamak zor. Eğer yağışları takip ederek 15 kilogram civarında yağışların önünde bir gübreleme yapabilirlerse ikinci yağış yakalamaları halinde de yine 5 kilogram üre verebilirler. Zamanında yaparlarsa çok daha menfaatlerine olacaktır üreticilerimizin. Aynı şekilde ilaçlamayla alakalı da erken ilaçlamaya kalkışmasınlar, zamanını ve mevsimini bekleyerek düzgün zamanda ilaçlama yaptıkları taktirde çok menfaat sağlayacaklardır."