Konya'da 1 kişi yol kenarında ölü olarak bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde sabahın erken saatlerinde yol kenarında 1 kişi ölü olarak bulundu.

Olay, Ereğli ilçesi Boyacı Ali Mahallesi Mustafa Kurtoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini fark etti. Vatandaşların 112 Acil İhbar Hattına ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde isminin Mehmet Kılıç (57) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Mehmet Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.