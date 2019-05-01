Konya'da 1 Mayıs kutlamaları

Konya'da bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı sebebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Konya'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı düzenlenen yürüyüş programıyla kutlandı. Yürüyüşe, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Büro Emekçileri Sendikası (BES), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim - Sen) gibi sivil toplum kuruluşları ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) de yer aldı.

Gruplar halinde gerçekleştirilen yürüyüş, Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndan başladı. Ellerinde pankartlar taşıyan sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri çeşitli sloganlar atarak, Alaaddin Tepesi etrafında gerçekleştirdikleri yürüyüşü başlangıç noktalarında sona erdirdi.

Öte yandan yürüyüş esnasında, çalışan emekçi işçilerin de çalışmaları dikkat çekti.