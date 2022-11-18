Konya'da 1 milyon dekar alanda şeker pancarı hasadı devam ediyor

Türkiye'de şeker pancarı üretiminde ilk sırada yer alan Konya'da pancar hasadı devam ediyor. Nisan ayında üretim mesaisi başlayan şeker pancarında Konya'da bu yıl 6 milyon ton kota bulunurken, verimde geçen yıla oranla yüzde 10'luk artış bekleniyor.

Türkiye'de en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Konya'da çiftçiler pancar hasadına devam ediyor. Yapılan üretimlerle Türkiye genelindeki şeker pancarı ihtiyacının büyük bölümü Konya Ovasından karşılanıyor. 180 gün önce ekimi yapılan şeker pancarı, çiftçiler tarafından tarlada gece gündüz yoğun mesai yapılarak sökülüyor. Makine yardımıyla sökümü yapılan pancarlar kamyonlara yüklenerek fabrikalara taşınıyor. Hasadın Aralık ayı itibariyle sona ereceğini aktaran uzmanlar, şeker pancarının bu yıl rekolte ve kalite yönüyle oldukça verimli olduğunu belirtti.

“Geçen seneye oranla yüzde 10'luk bir yükselişin olacağını tahmin ediyoruz”

Konya'nın şeker pancarı üretiminde ülke genelinde ilk sırada yer aldığını ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Türkiye geneline baktığımız zaman şeker pancarı üretiminde birinci sırada yer alıyor. Yaklaşık 1 milyon dekar bir üretim alanı var. Bu alanda yaklaşık 6 milyon tonluk bir üretime denk geliyor. Şu anda Konya Ovasındaki hasat başladı, hasat döneminde sezon ortasına doğru geldik. Şeker fabrikaları alıma devam ediyor. Şu anki fiyat da üreticileri memnun etmiş durumda. Ürün gruplarına baktığınız zaman ay çiçek, buğday, mısır ve pancar içerisinde; pancar getirisi biraz daha iyi durumda. Şeker üretiminde de geçen seneye oranla yüzde 10'luk bir yükselişin olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Bu sezon şeker pancarı üretiminin oldukça verimli olduğunu vurgulayan Burak Kırkgöz, “Konya yöresindeki şeker fabrikalarının tonaj kotası 6 milyon ton civarında. Şuanda bu üretimi gerçekleştirdiğimiz gözüküyor, yani 6 milyon civarında bir üretimi tamamladık. Ekstra olarak yüzde 10'luk bir artış bekliyoruz. Çünkü şekerin fiyatının yüksek olması bu yıl çiftçileri şeker pancarına yönlendirdi. Konya Ovasının iklim ve toprak yapısından dolayı yaklaşık olarak 16 polar (şeker oranı) çıkıyor. Bu da şeker fabrikalarının biraz daha Konya Ovasına gelmesini sağlıyor. Bunda en önemli etken ise çiftçilere verilen tonajın tamamlanması. Konya'da üreticilerimiz artık pancar üreticiliğini bildiği için aldıkları verimler de çok yüksek oluyor. Yüksek verimin yanında şeker oranlarının yüksek olması fabrikaların Konya Ovasında üretim yapmasına yönlendirebiliyor” şeklinde konuştu.

“Kota fazla olursa biz daha fazla üretim yapmak isteriz”

Şeker pancarının bu yıl verim ve kalite noktasında beklentilerini karşıladığının altını çizen Karatay ilçesi Yarma Mahallesinde çiftçilik yapan Ahmet Hüsnü Karakaya, “Bu yıl 260 dekarlık alanda pancar üretimimiz oldu. Verimler güzel, şükür geçen yıla oranla baktığımızda. Bu yıl tarlada hastalıklarla mücadelemiz biraz fazla oldu ama verim ortalaması ve şeker oranı çok güzel durumda. Pancar üretiminde fazla bir oynama yapamıyoruz çünkü belirlenen bir kotamız var, o kotaya göre ekilişimizi yapıyoruz. Gönül ister ki bu yıl biraz daha fazla ekmek ama kotamıza göre ektik. Kota fazla olursa biz tabii ki daha fazla üretim yapmak isteriz. Diğer ürünlerin fiyatları beklenildiği gibi olmadı ama şuan için şeker pancarı çiftçinin gözdesi halinde” diye konuştu.