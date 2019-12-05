Konya'da 1. Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi yapıldı

Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Avrupa J-Project'in katkılarıyla Rumi Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rumi Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu, Rumi Pediatri Kongresi'nin sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de bilimsel bir şemsiye altında bir araya gelmeyi amaçladığını söyledi. Bundan 750 yıl önce Konya'dan tüm insanlığı kucaklayacak mutlak sevgiyi çağıran bir ses yankılandığını ifade eden Prof. Dr. Hanifi Soylu, “Bizler de bu sese kulak vererek bilgilerimizi paylaşmak ve diğer meslektaşlarımızda tanışıp kaynaşmak amacıyla bu kongreyi düzenledik. Gelişen teknoloji ile bugün bilgiye erişmek çok daha kolaylaşmış bilimin önündeki sınırlar kalkmıştır. Tek merkezli çalışmalar uluslararası çok merkezli çalışmalara doğru ivme göstermektedir. Bu nedenle uluslararası bir düzeyde bilgi paylaşımını hedefledik. Ümit ediyorum ki Rumi Pediatri Kongresi bu amacına ulaşsın ve uluslararası iş birliğine birçok yeni kapılar açsın” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, Konya Hazreti Mevlana'nın hoşgörü ruhaniyetinin tüm insanlığa hoşgörü, barış ve huzuru yaymak olduğunu ifade etti. Bu branşın temsilcileriyle bir arada olmanın ayrıcalık olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Selçuk Üniversitesi ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisidir. 45 yıllık bir geçmişi vardır. Hem sağlık alanında hem sosyal alanlarda hem de fen alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Bu vesileyle sağlık alanında da bölgesinin sağlık üssü konumuna gelmiş olan bir hastanesiyle pediatri alanında ve özellikle de yeni doğan alanında yaptığı atılımlarla, yatırımlarla çok güçlü bir klinik oluşturmuştur. Bu klinikte Hanifi hocamız, çok etkin ve başarılı hizmetler sunmaktadır. Uzun süredir planladıkları böyle bir organizasyonu hayata geçiriyor, olmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu kongreninim hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu soğuk kış gününde Şeb-i Arus törenlerinin başlayacağı bu hafta içerisinde Mevlana hoşgörüsünün tüm yüreklere yayılarak huzur, mutluluk ve sıcaklık vermesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da, “Konya tarihi derinliği olan Selçuklu Devletine uzun yıllar başkentlik yaparak hem siyasi anlamda ülkenin devletin merkezi hem de bilimsel anlamda ülkenin merkezi haline gelerek bugüne kadar var olmuştur. Bunu da birçok etkinlikte ortaya koymaktadır. Kentimizin iki tane güzide üniversitesinin iki tıp fakültesi; hem Selçuk Üniversitesi hem Necmettin Erbakan Üniversitesi bu noktada gerçekten iz bırakan işler yapıyor. Selçuk Üniversitesi 40 yılı geçen bir tarihi geçmişi olmakla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi de 40 yıla yakın bir geçmişe sahiptir. Bu kongreyi düzenleyen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kongremizin faydalı ve başarılı geçmesini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Konya gerçekten çok köklü tarihiyle Anadolu Selçuklu gibi dünyada uzun yıllar hüküm sürmüş olan bir devletin başkentliğini yapmış, bugün dahi dünyanın her yerinde sözü edilen öğütleri ve getirmiş olduğu ilkelerle dikkatle takip edilen Hazreti Mevlana'nın şehri olan bir ilimizdir. Geçen günlerde arkadaşlarımıza gezip görülecek yerlerin bir envanterlerinin çıkarılmasını istediğimde 60'ın üzerinde nokta belirlediler. Bunların her biri de birbirinden kıymetlidir. Tarihi ve kültürel anlamda önemli bir birikimimiz var. Burası bir sağlık merkezi olma yolunda da yaklaşık 40 yıldır yürüyüşünü devam ettiriyor” dedi.