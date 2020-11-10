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Konya'da 10 Kasım Atatürk'ü anma programı

Konya’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Konya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yıl dönümü münasebetiyle Anıt Meyda'nında tören düzenlendi. Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, protokolün Atatürk evinde fotoğraf sergisini gezmesinin ardından sona erdi.

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