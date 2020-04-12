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Konya'da 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

Konya’nın Halkapınar ilçesinde 10 metre derinliğinde ve 4 metre çapında yeni bir obruk oluştu.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 10 metre derinliğinde ve 4 metre çapında yeni bir obruk oluştu.


Karapınar ilçesinde sıkça yaşanan obruk oluşumlarına bir yenisi de Halkapınar ilçesinde eklendi. İlçeye bağlı Seydifakıllı Mahallesi Kapaklı mevkisindeki 10 metre derinliğinde ve 4 metre çapında obruk oluştu. Bölgedeki çiftçiler tarafından fark edilen obruk yerleşim yerlerine 700 metre mesafede bulunuyor. Çevrede yaşayanlar obruk oluşumu sonrası tedirginlik yaşadı.

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