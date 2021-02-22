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Konya'da 11 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’da polis tarafından yapılan denetimlerde 11 bin 700 uyuşturucu hap ile 200 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 bin dolar değerinde de sahte banknota el konuldu.

Konya'da polis tarafından yapılan denetimlerde 11 bin 700 uyuşturucu hap ile 200 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 bin dolar değerinde de sahte banknota el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 11 bin 700 uyuşturucu hap ile 200 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca, 2 bin dolar değerinde sahte banknot ile 12 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız tüfeğe de el konuldu.


Öte yandan, bu suçlarla ilgili 48 şahsa işlem yapılırken, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan toplam 160 şahıs yakalandı.

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