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Konya'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Konya’da polis ekipleri tarafından yapılan ‘Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması’nda ülkeye yasa dışı yollarla giren 11 kişi ve onlara yer temin eden 1 kişi yakalandı.

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan ‘Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda ülkeye yasa dışı yollarla giren 11 kişi ve onlara yer temin eden 1 kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs dayakalanarak cezaevine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, dün ülke genelinde gerçekleştirilen ‘Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması' kapsamında Konya'da da eş zamanlı olarak çalışma yürütüldü. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 247 araç ve 13 otobüs denetlendi. Araçlarda yapılan aramada yabancı uyruklu 11 şahsa yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmak, 1 şahsa yabancı şahısların ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan işlem yapıldı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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