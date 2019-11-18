Konya'da 112 çalışanları 'Paşa' için gözyaşı döktü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görevli 112 acil yardım ambulansı bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışırken 'Paşa' isimli köpeğe çarptı. Ambulans içindeki hastayı hastaneye yetiştiren sağlık çalışanları, 'Paşa' için kaza yerine dönüp müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Seydişehir ilçesinde görevli acil sağlık hizmetleri çalışanları Paramedik görevlisi Neslihan Tuncel (29), ATT görevlisi Hayrinisa Çağşak (24) ve sürücü Yasin Uğurlu (34), kolostomili (yüksek ateş ve karın ağrısı) hastası 30 yaşındaki Erol Öztürk'ü hastaneye götürmek için ambulansa aldı. Sağlık çalışanları ambulansta bulunan hastayı hastaneye yetiştirmek için seyir halinde oldukları sırada önlerine aniden çıkan köpeğe çarptı. Sağlık ekibi ambulans içindeki hastayı hastaneye yetiştirmek için durmadan yoluna devam etti. Ambulanstaki hastayı Seydişehir Devlet Hastanesine teslim ettikten sonra olay yerine geri dönen ekip, isminin 'Paşa' olduğu öğrenilen köpeğe müdahale etti. Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından yaralı köpeğe olay yerine çağrılan veteriner müdahale etti. Bu sırada sağlık çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.

Veteriner kliniğine kaldırılan 'Paşa', yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.