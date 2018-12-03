Konya'da 112'ye gelen günlük 5 bin 400 çağrıdan 470'i gerçek

Dr. Mehmet Koç, 112 Çağrı Merkezine günlük olarak 5 bin 400 civarında çağrı geldiğini belirterek, bunların yalnızca 470 tanesinin gerçek hasta olduğunu söyledi.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası münasebetiyle 1950 yılından bu yana hizmet veren 15 ambulans Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sergilendi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara ambulans hizmetleri anlatıldı. Etkinlikte 1950 ve 1970 model ambulanslarının yanı sıra 4 yataklı ambulans, obez ambulans, acil yardım ambulansı, komuta kontrol kamyonu, UMKE ve hizmet aracı ile motosikletli ambulans olmak üzere 15 ambulans sergilendi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 1-7 Aralık tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan programlar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Koç, “İlki bugün, bu saate, nostaljik bir etkinlikle başlıyor. 112 hizmetlerimizin ilk başlangıcından beri hizmette olan ve günümüze kadar gelen ambulans hizmetlerini yürüten ambulanslarımızın olduğu bir sergi ve salep ikramımız olacak. Daha sonra yarın, ambulans rallimiz var. Konya, Karaman ve Aksaray illerimizden katılımcıların olacağı bir ambulans rallisi olacak. Ayrıca bir ilk öğretim okulumuzda resim yarışması düzenledik. Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Ayrıca onların yapmış olduğu sergiyi hep birlikte ziyaret edeceğiz. Bu tür etkinliklerle kamuoyunun 112 konusundaki hassasiyetlerini güncelleme adına, bilgilendirme adına bu hafta da yoğun bir etkinlik programı yapmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

"Kırsal kesimlerde vakaya ulaşım oranı 30, kentsel kesimde 10 dakikaya indi"

Kırsal kesimlerde vakaya ulaşım oranlarının 30 dakika, kentsel kesimde vakaya ulaşım sürelerinin ise 10 dakikaya kadar indiğini belirten Prof. Dr. Koç, “Bu da dünya standartlarında bir hizmettir. Sağlık Bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm ve gelişim döneminde en fazla performans alınan, performans gösteren birimimiz 112 sağlık hizmetleridir. Bu ulaşım imkanlarıyla, zamanında müdahaleleriyle gerçekten göz doldurmaktadırlar. Bizlerde bunların hizmetlerinde aksama olmaması adına elimizden gelen desteği yapmaktayız. Özellikle saha ziyaretlerimizde 112 istasyonlarımızın problemlerini birebir yerinde görerek, çözüme kavuşturma amaçlı bir dizi tedbirler aldık. Ve hızlıca fiziki şartları çok kötü olan 13 tane 112 istasyonumuzu yeniledik ve yeni yerlerine taşıdık” ifadelerini kullandı.

Çağrı merkezine gelen günlük 5 bin 400 çağrıdan 470 tanesi gerçek

Vatandaşları yapılan yanlış ihbarlar konusunda uyaran Prof. Dr. Mehmet Koç, “Halkımızın dikkat etmesi gereken noktalardan en önemlisi olarak vurgulayacağım nokta, günlük olarak bizim 112 çağrı merkezimize 5 bin 400 civarında çağrı gelmektedir, fakat bunların yalnızca 470 tanesi gerçek hastadır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız, gerçek hastalara ulaşmayı engelleyecek olan bu tür gereksiz çağrılardan kaçınmamız ve gerçek birkaç dakikaya, saniyelere ihtiyacı olan hastalara yetişmemizi engelleyecek olan gereksiz çağrılardan kaçınmanızı arzu ediyorum ve rica ediyorum. Bu vesileyle 112 çalışanlarımız başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızı 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftamızı kutluyorum” diye konuştu.

Programın ardından sağlık görevlileri ve öğrenciler eski model ambulansların yanlarına geçerek fotoğraf çekildi.