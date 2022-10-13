Konya'da 124 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda 124 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 8 gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, devletin vergi kayıplarını önlemek ve haksız kazancın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. KOM ekiplerinin yaptığı çalışmalarda merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde kaçak telefon ticareti yapan kişilerin olduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı 124 adet cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara Kaçakçılıkla Mücadele Kanununca el konulurken, gözaltına alınan 8 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.