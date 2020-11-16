İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da 136 aranan şahıs yakalandı

Konya’da çeşitli suçlardan aranan 136 şahıs, polisin denetimleri sırasında yakalandı.

Konya'da çeşitli suçlardan aranan 136 şahıs, polisin denetimleri sırasında yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. İş yerlerinin yanı sırada bir çok noktada yapılan kontrollerde araç sürücüleri ve vatandaşlar kimlik kontrollerinden geçirildi. Yapılan GBT sorgulamalarının ardından çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı. Hırsızlık, fuhuş gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar, ilgili birimlere teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.