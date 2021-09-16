Konya'da 18. Uluslararası Mistik Müzik Festivali başlıyor

Bu sene 18'ncisi düzenlenecek olan uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali 22 Eylül'de başlayacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Mevlana Hazretleri'nin 814. Doğum Yıl dönümü Etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan ve 22-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Etkinlikler hakkında bilgi veren Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin ilkinin 2004 yılında yapıldığını belirterek, “Avrupa merkezli festivalleri değerlendiren kaynaklarda kendi alanında dünyanın önce en iyi 8, ilerleyen yıllarda ise 5 festivali arasında gösterilen Konya Mistik Müzik Festivali (MMF), dünyanın hemen her yerinde bilinmekte, kendi alanındaki büyük organizasyonlarla yarışmaktadır. Konya MMF'nin ‘Dünyanın en iyi 5 festivali' arasında belirlenmesi, kültür-sanat etkinlikleri açısından ülkemizin ve şehrimizin tanıtımında ve turizm sektöründe memnuniyet ve takdirle karşılanan bir faaliyettir. 17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, geçen yıl pandemi nedeniyle çevrim içi online platformlarda takipçileri ile buluştu. Bu yıl festival boyunca toplam 9 konserin yanı sıra yine 30 Eylül'de Mevlevi Ayini ve Sema Mukabelesi yapılacak. Festivale; Türkiye, İngiltere, Lübnan, Ürdün, Tanzanya, Kırgızistan, Azerbaycan ve İran'dan sanatçılar ve müzik toplulukları katılacak” dedi.

Bu festivalin artık Mevlana Kültür Merkezine (MKM) sığmaz olduğunu ifade eden Yarar, “Daha önce yaptığımız konserlerde seyircilerin bazı konserlere gösterdiği aşırı ilgi yüzünden zor durumlarda kaldığımız kamuoyunun malumudur. Bu yüzden Mistik Müzik Festivalini bundan sonraki yıllarda Selçuklu Kongre Merkezinde (SKM) ve kar amacı gütmeden biletli - ücretli olarak yapmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.