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Konya'da 18 yaşındaki genç tuvalette ölü bulundu

Konya’da aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, umumi tuvalette ölü bulundu.

Konya'da aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, umumi tuvalette ölü bulundu.


Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şerafettin Sokak yakınında bulunan bir umumi tuvalette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvaletin kadın bölümüne giren tuvalet görevlisi yerde bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptığı incelemelerde gencin 18 yaşındaki Ö.E. olduğunu tespit etti. Gencin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Polis ekipleri Ö.E.'nin aşırı dozda uyuşturucu kullanarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor.

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