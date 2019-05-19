Konya'da 19 Mayıs kutlamaları

Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Anıt Alanı'nda başlanan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlik yürüyüşü yapıldı. Protokol ve törene katılanlar Kültür Park'a kadar kortej eşliğinde yürüdü.

Buradaki programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta bandırma vapuru ile İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs'ta samsuna ulaşmasıyla başlayan Türk Milletinin İstiklal mücadelesini 100. yılında da ülkemizi farklı argümanlar ve terör örgütleriyle diz çöktürmek isteyen güçlere karşı bugün burada 100 yıl önceki ruhu taşıdığımızı haykırıyoruz. Ayrıca milli mücadelemizi başlatan süreci 100. yılına ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 19 Mayıs işgalci güçler tarafından Türk Milletine giydirilmek istenen esaret zincirine karşı topyekün bir mücadelenin başlangıcıdır” dedi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, "Milli mücadele uğrunda canını veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Önlerinde minnetle eğiliyorum. Gazilerimize de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, uzun sağlıklı bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Lise öğrencilerinin şiirlerini okuduğu program, halk oyunları ve tekvando gösterileriyle devam etti. Etkinlik, uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, askeri ve sivil erkan ile vatandaşlar katıldı.