Konya'da 19 Mayıs kutlamaları

Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kültür Park'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin yaptı. Şahin, “Tarihimizin dönüm noktalarından Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan 19 Mayıs'ı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlamamızın coşkusunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyetimiz'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı özgürlük hareketi tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve cesaretle tek yürek olarak geliştiği milli mücadele zaferle taçlanmıştır. 19 Mayıs işgalci ülkeler tarafından Türk milletine giydirilmek istenen esaret zincirine karşı topyekûn bir mücadelenin başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözüyle de gençliğe sağlıklı olmanın, spor yapmanın önemine işaret ederken, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözüyle de güçlü olmanın sadece bedensel olarak değil ahlak konusunda da önemine dikkat çekmiştir. Bizi biz yapan tarihimizi, değerlerimizi ve kültürümüzü asla unutmamalıyız. Diğer yandan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu asla kaybetmememiz gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Cumhuriyetimiz'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gençlerimizin, sporcularımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin'in konuşmasından sonra öğrenciler şiirler okurken, çeşitli spor branşlarında gösteriler düzenlendi. Program uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara hediye takdimi ile son buldu. Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, askeri ve mülkü erkan, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.