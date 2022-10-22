Konya'da 2 ayrı iş yerine kaçakçılık operasyonu

Konya'da polisin 2 ayrı iş yerine yaptığı kaçakçılık operasyonunda çeşitli gümrük kaçağı mallar ele geçirilirken, olaylarla ilgili 2 iş yeri sahibi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekipleri yaptıkları saha çalışmaları neticesinde merkez Karatay ilçesindeki 2 iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde ekiplerce yapılan aramalarda 25 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 70 adet hoparlör, kulaklık ile powerbank gibi çeşitli aksesuarlar ele geçirilerek el konuldu. Yapılan operasyonlarda iş yeri sahibi 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.