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Konya'da 2 ayr? trafik kazas?: 4 yaral?

Konya’n?n Kulu il?esinde yo?un sis ve gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen 2 ayr? trafik kazas?nda 4 ki?i yaraland?.

Konya'n?n Kulu il?esinde yo?un sis ve gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen 2 ayr? trafik kazas?nda 4 ki?i yaraland?.


?lk kaza, Kulu K?r?kkale Karayolu Makas Kav?a?? yak?nlar?nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Z.B. (60) idaresindeki 06 BND 234 plakal? kamyon, havan?n sisli olmas? ve gizli buzlanma sebebiyle s?r?c?s?n?n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere ?arpt?. Kazada yaralanan s?r?c? Z.B, Kulu Devlet Hastanesine kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?.


Di?er trafik kazas? ise Kulu Konya Karayolu ?meranl? Mahallesi yak?nlar?nda meydana geldi. Yo?un sis ve gizli buzlanma sebebiyle 4 arac?n kar??t??? zincirleme trafik kazas?nda 06 UJ 655 plakal? otomobilde bulunan F.M.E. (7), M.E. (38) ile 42 KM 252 plakal? otomobilde bulunan E.K.B. yaraland?. Yaral?lar Kulu Devlet Hastanesine kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?.


Kazalarla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.

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