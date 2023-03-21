Konya'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde narkotik ekiplerin yaptığı 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Narkotik ekipleri, çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştığı 2 aracı takibe aldı. Araçları Akşehir'e girişte durduran narkotik ekibi, yaptığı aramada birinci araçta 13 gram metanfetamin ile 5 gram eroin ele geçirdi. Araçta bulunan M.S. ile S.Y. isimli 2 şüpheliyi gözaltına alındı. İkinci araçta yapılan aramada ise 35 gram metanfetamin ile bir miktar eroin ele geçirildi. Araçta bulunan M.Ş. ile S.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. İyi ayrı olayda gözaltına alınan M.S., S.Y., M.Ş., ile S.B. hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.