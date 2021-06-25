Konya'da 2 bin 12 sürücüye cezai işlem

Konya'da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 12 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 34 araç ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 870 sürücüye hız sınırı ihlalinden, 516 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 609 sürücüye de cep telefonu ile konuşmaktan ceza kesildi. Ayrıca, 5 sürücüye alkollü araç kullanmak, 12 sürücüye fazla yolcu taşımaktan toplam 2 bin 12 sürücüye cezai işlem yapıldı. Denetimlerde 34 araç ise trafikten men edildi.