Konya'da 2 bin 124 sürücüye ceza

Konya'da polis ekiplerinin bir hafta içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde 2 bin 124 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 118 araç trafikten men edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelindeki denetimlerine devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, trafik ekiplerinin 1-7 Mayıs tarihleri arasında yaptığı denetimlerde bin 679 sürücüye hız sınırı ihlali, 136 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve 309 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem uygulandı. Toplamda 2 bin 124 sürücüye işlem yapılırken, 118 araç ise trafikten men edildi.