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Konya'da 2 bin 235 sürücüye çeşitli ihlallerden ceza

Konya’da trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerinde 2 bin 235 sürücüye hız sınırı ve kırmızı ışık ihlali, cep telefonuyla konuşmak, alkollü araç kullanmak ve fazla yolcu almaktan adli ve idari işle uygulanırken, 112 araç trafikten men edildi.

Konya'da trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerinde 2 bin 235 sürücüye hız sınırı ve kırmızı ışık ihlali, cep telefonuyla konuşmak, alkollü araç kullanmak ve fazla yolcu almaktan adli ve idari işle uygulanırken, 112 araç trafikten men edildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrol ve uygulamalarda 925 sürücüye hız sınırı ihlali, 685 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 591 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 7 sürücüye alkollü araç kullanmak ve 27 sürücüye fazla yolcu taşımaktan adli ve idari işlem uygulandı. Trafik ekipleri, aralarında motosikletlerinde bulunduğu 112 aracı da trafikten men etti.

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